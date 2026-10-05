Ankara gündeminde Cemil Tugay ve fon soruşturması var! Okan Müderrisoğlu canlı yayında yorumladı

Ankara gündeminde iki kritik başlık öne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki kulis iddiası siyaset gündemini hareketlendirirken, fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma izni talep edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında Ankara gündemini değerlendirdi.