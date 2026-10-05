Hakkari'de bal hasadı tamamlandı! Bu yıl rekolte geçen yıla göre arttı mı?

Hakkari'de arıcılar yeni sezonun bal hasadı için kovanlarını açtı. Bölgenin zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımlı yaylalarında üretilen balda bu yılın verimi merak konusu oldu. A Haber muhabiri Nazlı Timur ve kameraman Gökdeniz Yıldız, bal hasadı ve bölgenin ballarının özellikleri hakkında bilgi aldı. Bal üreticisi Azat Yılmaz, Hakkari balının özelliklerini ve sezonun rekoltesine ilişkin değerlendirmelerini A Haber'e anlattı.