Mekke İttifakı Riyad'da toplanıyor! Gözler Yemen ve Babülmendep'te son durum ne?

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısı bugün Riyad'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Zirvenin gündeminde bölgedeki son gelişmeler, ittifakın kurumsallaşması ve ortak güvenlik başlıkları bulunurken, Yemen'de artan gerilim ve Babülmendep çevresindeki gelişmeler de kritik başlıklar arasında. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Yavuzaslan'ın gündeminde Riyad'daki Mekke İttifakı toplantısı, Yemen'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik başlıkları yer aldı.