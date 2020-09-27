Gazeteci Sevil Nuriyeva A Haber'de anlattı! Türkiye helikopter verememişti ama şimdi...

Star gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva, A Haber canlı yayınından Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin değerini anlattı. Ermenistan'ın Batı'dan destek aldığını belirten Nuriyeva, "Türkiye'nin Azerbaycan'a haklı davasında destek vermesi Azerbaycan'ın elini güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Ermenistan'ı pervasızlaştıranın Batı olduğunu dile getiren Star gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AVRUPA'NIN TUTUMUNDAN DOLAYI PERVASIZLAŞIYORLAR

Ermenistan'ın gücünün Azerbaycan ile kıyaslanamayacağını belirten Nuriyeva, "Bugün bakıldığı AGİT'ten AB Güvenlik Konseyi'nden, NATO'dan bile gelen beyanlara bakıldığında taraflara itidal çağrısında bulunuluyor. Taraflar deniliyor. Bir tarafta işgalci bir devlet var, bir tarafta da işgale maruz kalan bir devlet var. İşgalciyi ve işgale uğrayanı aynı teraziye koymak adil değildir. Geldiğimiz noktada Ermenistan'ı bu kadar pervasız olması, cesaret alması bu tutumdan dolayıdır." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ AZERBAYCAN İÇİN BÜYÜK GÜÇ"

Azerbaycan'ın iç hazırlığına, halkın ve hatta muhalefetin desteğine değinen Sevil Nuriyeva, "Artı olarak Türkiye faktörü çok önemli. Türkiye'nin fiili desteği Azerbaycan için bir güç" dedi.

Kelbecer işgal dönemini aktaran Nuriyeva, "hatırlarsanız Kelbecer'in işgali döneminde Azerbaycan Türkiye'den helikopter verilememişti. Verilmemiş değil, verilememişti çünkü yoktu. Dolayısıyla bugüne baktığımızda milli teknoloji ile zirveye gelen güçlü Türkiye'nin, İHA'sı ile SİHA'sı ile güç gösterebilecek Türkiye'nin, sahada ve masada güçlü olan Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasına adilce destek vermesi Azerbaycan'ın elini daha fazla güçlendirdi." ifadelerine yer verdi.