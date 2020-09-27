"Azerbaycan Ermenistan garnizonunu teslim aldı" Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında açıkladı

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısına Azeri Silahlı Kuvvetleri sert şekilde karşılık verdi ve 7 köy Ermenistan işgal kuvvetlerinin elinden kurtarıldı. A Haber canlı yayınında bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Azeri Silahlı Kuvvetlerinin, işgalici Ermenistan garnizonunu esir aldığını stratejik bir yolun ise tamamen kontrolünü ele geçirdiğini ifade etti. Peki Ermenistan, Türkiye'nin de desteğini arkasına alan Azerbaycan'a güç yetiremeyeceğini bilmesine rağmen neden böyle bir işgal girişimine kalkıştı? Azerbaycan'ın 24 saat için 'savaş ilanı' ne anlama geliyor? Bu karar ikinci bir Karabağ savaşına döner mi? Fransa, Ermenistan'a destek mi veriyor? Rusya'nın bölgedeki rolü ne olacak? Azerbaycan Birleşmiş Milletlere bu saldırı sonrası başvıuru yapacak mı? Tüm bu soruların yanıtını ve bölgedeki sıcak gelişmeleri Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısına Azeri Silahlı Kuvvetleri sert şekilde karşılık verdi ve 7 köy Ermenistan işgal kuvvetlerinin elinden kurtarıldı.

A Haber canlı yayınında bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Azeri Silahlı Kuvvetlerinin, işgalici Ermenistan garnizonunu esir aldığını stratejik bir yolun ise tamamen kontrolünü ele geçirdiğini ifade etti. Peki Ermenistan, Türkiye'nin de desteğini arkasına alan Azerbaycan'a güç yetiremeyeceğini bilmesine rağmen neden böyle bir işgal girişimine kalkıştı? Azerbaycan'ın 24 saat için 'savaş ilanı' ne anlama geliyor? Bu karar ikinci bir Karabağ savaşına döner mi? Fransa, Ermenistan'a destek mi veriyor? Rusya'nın bölgedeki rolü ne olacak? Azerbaycan Birleşmiş Milletlere bu saldırı sonrası başvıuru yapacak mı? Tüm bu soruların yanıtını ve bölgedeki sıcak gelişmeleri Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.