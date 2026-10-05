Eylül enflasyonu açıklandı! Yıllık enflasyon yüzde 29,73'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE eylülde aylık yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,73'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 30'un altına indi. Üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olurken, kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama yüzde 31,49 olarak hesaplandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında açıklanan rakamların emekli, memur ve kiracılar açısından ne anlama geldiğini değerlendirdi.