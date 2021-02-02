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Boğaziçi Üniversitesindeki provokatörler gözaltına alındı! A Haber o anlarda canlı yayındaydı

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 17:12
Güncelleme:02.02.2021 17:21
Boğaziçi Üniversitesinde yaşananları protesto etmek için toplanan bir grup gözaltına alındı. Harekete geçen gruba polis müdahale etti ve 4 kişiyi gözaltına aldı. A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında son durumu aktardı. İşte güvenlik güçlerinin provokatörleri gözaltına aldığı o anlar ve yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
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