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İran vurulursa nükleer serpinti nerelere ulaşır?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran vurulursa nükleer serpinti nerelere ulaşır?

ABD’de başkanlık seçimleri ve seçim sonrasında yaşanabilecek bölgesel senaryolar dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Olası bir seçim mağlubiyeti durumunda İran’a yönelik askeri operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceği ve nükleer silah kullanımı ihtimali ise ciddi endişelere yol açıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere A Haber canlı yayınına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, nükleer silah iddialarının gerçekliğini, İran’ın Zagros Dağları’nda kurulu yer altı savunma mimarisini ve Washington yönetiminin sahaya sürmeyi planladığı yeni savaş stratejisini tüm detaylarıyla değerlendirdi.

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