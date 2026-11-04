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İran'a yeni saldırının hedefi ne olacak? ABD'nin nükleer silah seçeneği ve Kazma Dağı senaryosu masada
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran'a yeni saldırının hedefi ne olacak? ABD'nin nükleer silah seçeneği ve Kazma Dağı senaryosu masada

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası yeni saldırı senaryoları A Haber'de masaya yatırıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, konvansiyonel silahların yer altındaki tesislere karşı sınırlarını ve Kazma Dağı'nın stratejik önemini değerlendirdi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin iddiaları da ele alan Olçar, nükleer silah kullanımının kitlesel can kayıplarına, radyoaktif kirlenmeye ve geniş çaplı misillemelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

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