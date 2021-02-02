Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınanlar hakkında flaş gerçek
Son dakika haberleri... Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanların sicilleri kabarık çıktı. Kampüs önünde gözaltına alınan 108 kişiden sadece 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi. Dün gözaltına alınan 159 kişiden 130'unun da çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen provokatif gösteriler sırasında gözaltına alınan 108 şüpheliden sadece 7'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çıktı.
108 KİŞİDEN SADECE 7'Sİ BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİSİ
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan eylemlerde gözaltına alınanların kim oldukları belli oldu. 108 şüpheli ve Rektörlüğü ablukaya alarak bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen 51 gösterici ile toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişindeki olaylar nedeniyle gözaltına alınan 108 şüpheliden 101'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, sadece 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu ayrıca 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği öğrenildi.
130 KİŞİN TERÖR BAĞLATISI ORTAYA ÇIKTI
Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınan 51 şüpheliden ise, 50'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu belirtildi.
Dün gözaltına alınan 159 şüpheliden, 98'i İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra bugün Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. 61 şüpheli ile ilgili işlemler devam ediliyor.
Yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, 79 şahsın çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu ortaya çıktı.
24 FARKLI ÜNİVERSİTEDE OKUYORLAR
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede okuduğu öğrenildi.
SİVAS, SAMSUN, ANKARA, KOCAELİ, EDİRNE'DE OKUYAN ÖĞRENCİLER DE EYLEMDE
Gözaltına alınan şüpheliler arasında; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Teknolojileri Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler de bulunuyor.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN OKUDUKLARI ÜNİVERSİTELER
29 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muzzama resminin ortasında Şahmeran temalı resim bulanan ve sol üst köşesinde LGBT-İ bayrağı bulunan resmi astıkları tespit edilen kişilere yapılan gözaltıları protesto amaçlı eylem ve etkinliklerde yer alan şahıslardan 159'u gözaltına alındı.
Herhangi bir üniversitede kaydı bulunmayan 13 olmak üzere toplam 159 şahıs yakalanmıştır.
Gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişi Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede eğitim-öğretim görüyor.
İşte gözaltına alınan şüphelerin okudukları üniversiteler:
- Akdeniz Üniversitesi 1
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1
- Beykent Üniversitesi (Vakıf) 1
- Boğaziçi Üniversitesi 57
- Cumhuriyet Üniversitesi 1
- Ege Üniversitesi 2
- Cumhuriyet Üniversitesi 1
- Hacettepe Üniversitesi 1
- Işık Üniversitesi (Vakıf) 1
- İstanbul Üniversitesi 31
- İstanbul Ticaret Üniversitesi 1
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencisi 1
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) 1
- İstanbul Teknik Üniversitesi 1
- Kocaeli Üniversitesi 3
- Kocaeli Sağlık Teknolojileri Üniversitesi 1
- Koç Üniversitesi 5
- Marmara Üniversitesi Öğrencisi 11
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 11
- Medipol Üniversitesi Öğrencisi 1
- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 1
- Türk- Alman Üniversitesi (Vakıf) 1
- Trakya Üniversitesi 1
- Üsküdar Üniversitesi 1
- Yıldız Teknik Üniversitesi 9
(13 kişinin herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadı)