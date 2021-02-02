Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınanlar hakkında flaş gerçek

108 KİŞİDEN SADECE 7'Sİ BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİSİ

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan eylemlerde gözaltına alınanların kim oldukları belli oldu. 108 şüpheli ve Rektörlüğü ablukaya alarak bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen 51 gösterici ile toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişindeki olaylar nedeniyle gözaltına alınan 108 şüpheliden 101'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, sadece 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu ayrıca 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği öğrenildi.