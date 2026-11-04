Trump'ın kaderi Kongre'de mi çizilecek? Gazeteci Merve Şebnem Oruç'tan seçim ve savaş bütçesi değerlendirmesi

ABD'deki Kongre ara seçimlerinin Trump yönetimine ve küresel siyasete olası etkileri A Haber'de değerlendirildi. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması halinde bütçe görüşmeleri ve yasama süreçlerinde yaşanabilecek tıkanıklıkları anlattı. Oruç, başkanın azli için Senato'da gereken 67 oy eşiğine dikkat çekerek İran'a yönelik askerî politikaların ve federal yargıç atamalarının nasıl etkilenebileceğini ele aldı.