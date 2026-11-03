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ABD medyasından çarpıcı iddia: İran kimyasal silah kullanacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD medyasından çarpıcı iddia: İran kimyasal silah kullanacak

ABD’deki kritik seçim sürecinin hemen ertesinde Washington ve Tel Aviv hattında İran’a yönelik kapsamlı bir askeri saldırı başlatılacağı iddiaları dünya gündemini sarstı. Ayrıca ABD medyası İran'ın kimyasal silah kullanacağını da öne sürdü. Amerikan basınına ve askeri kaynaklara dayandırılan kulis bilgilerine göre 4 Kasım tarihi ve seçimlerin hemen ardı işaret edilirken; bölgeye sevk edilen amfibi deniz piyadeleri, Hürmüz ve Keşm Adası senaryoları ile nükleer enerji tesislerine yönelik muhtemel operasyon planları canlı yayında tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

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