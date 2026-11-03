Düzce'de direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan araç refüje çıktı, o anlar kamerada

Düzce'nin Burhaniye Mahallesi'nde, akşam saatlerinde direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü, hafif ticari aracının kontrolünü kaybederek orta refüje çıktı. Kazanın ardından dilini ısıran ve kafa travması şüphesi bulunan sürücüye ilk müdahaleyi, tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor yaptı. Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.