AK Partili Bayram Şenocak'tan CHP'ye Boğaziçi provokasyonu tepkisi: Örgütlere diyet ödüyor

AKBAŞOĞLU: "HEPİMİZİN GAYRETİYLE 2021 YILI ŞAHLANIŞ YILIMIZ OLACAK"

Kongrede konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye'de Gayri Safi Milli Hasıla, 2002 yılında 236 milyar dolardı. AK Parti döneminde bu rakam 800 milyar dolarların üzerine çıktı. Türkiye genelinde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz, 28 bin kilometreye çıkardık. Cumhuriyet tarihi boyunca 26 tane havalimanı yapılmıştı. Şimdi 56 tane havalimanımız var. Hangi kıyası yaparsanız yapın, bu 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde her alanda milletimize büyük bir hizmetler kazandırdık. Allah'ın izniyle bu davayı mutlak suretle daha da yukarılara taşıyacağız. Elhamdülillah önce Ayasofya'yı açtık sonra da 400 milyar metreküp doğalgazı bulduk. Allah'ın izniyle bunların müjdeleri devam edecek. Maalesef doğalgaz ve petrolümüz yeterli olmadığı için, her yıl 50 milyar doları enerji için dış devletlere ödüyoruz. Akdeniz'deki, Karadeniz'deki doğalgaz ve petrolü, vatandaşımızın hizmetine sunduğumuzda bu kaynakların hepsi size dönecek. Yaşam standartlarımızı bütün kesimlerimiz için çok daha iyi durumlara taşıyacağız. Bulunduğumuz durumdan 3-4 misli daha büyük bir sıçrama yapacağız. O nedenle Cumhurbaşkanımız 2021 yılının şahlanış yılı olarak tarihe geçeceğini söylüyor. Hep beraber durmadan çalışacağız ve en büyük zaferlere hep beraber ulaşacağız." ifadelerini kullandı.