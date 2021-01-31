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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe provokasyonu! 2 kişi tutuklandı

A Haber
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Giriş: 31.01.2021 09:27
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.

Boğaziçi Üniversitesinde Kabe üzerinden çirkin provokasyon: 4 kişi gözaltında, 2 kişi aranıyor BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE KABE ÜZERİNDEN ÇİRKİN PROVOKASYON: 4 KİŞİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ ARANIYOR
Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 LGBTli sapkın gözaltında! Boğaziçi Üniversitesinde skandal olay... SON DAKİKA: KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİNE İLİŞKİN 4 LGBT'Lİ SAPKIN GÖZALTINDA! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDE SKANDAL OLAY...
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesinde Kabe üzerinden çirkin provokasyon: 4 şüpheliden 2si tutuklandı SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE KABE ÜZERİNDEN ÇİRKİN PROVOKASYON: 4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
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