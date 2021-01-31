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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe provokasyonu! 2 kişi tutuklandı
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.