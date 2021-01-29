02 Şubat 2021, Salı
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Kabe fotoğrafının üzerine ahlaksız yerleştirmeler yaparak yere serilmesine ilişkin 4 LGBT'li sapkın gözaltında!

Son dakika haberi...İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde yeni skandallar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce okul sahnesinde DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken gruplar bu kez de fotoğrafının üzerine ahlaksız yerleştirmeler yaparak yere serdiler. Gerçekleşen bu skandal sonrasında , skandal olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerini kullanarak Kabe'ye saygısızlık yapan kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, önünde fotoğrafının üzerine ahlaksız yerleştirmeler yaparak yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİNE SERT TEPKİ

"HALKIN DİNİ DEĞERLERİNİ ALENEN AŞAĞILAMA"

Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.

4 SAPKIN GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne olmuştu. Daha önce DHKP-C marşıyla halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafının üzerine ahlaksız yerleştirmeler yaparak resmi yere serdiler.

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