Güneydoğu'nun Kapadokyası Diyarbakır'da keşfedilmeyi bekliyor! 1500 metredeki doğa harikası Gelincik Dağı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi, 12 bin yıllık köklü geçmişi, peri bacalarını andıran büyüleyici kaya oluşumları ve dünyaca ünlü şifalı kaplıcalarıyla adeta büyülüyor. Rüzgar, yağmur ve zamanın bir heykeltıraş gibi şekillendirdiği 1500 metre yükseklikteki Gelincik Dağı, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. "Güneydoğu'nun Kapadokyası" olarak nitelendirilen bu benzersiz doğa mirasını ve bölgenin termal zenginliğini A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.