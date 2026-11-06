133 kilometrelik kaçış o köyde son buldu

8 kişinin katili olan firari zanlının 133 kilometrelik kaçışı, Kuyucak köyünde nefes kesen bir operasyonla noktalandı. Aracı Taşlık köyünde çamura saplanınca yaklaşık 12 kilometrelik yolu yürüyerek akşam saatlerinde Kuyucak köyüne ulaşan ve kendisini fark eden köy sakinine "Dayımın oğlunu bekliyorum" yalanını söyleyen eli kanlı saldırgan, gasp ettiği başka bir araçla kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerine ateş açtı. Çatışmanın ardından kıskıvrak yakalandı. A Haber ekibi bölgedeki gelişmeleri aktardı.