Afyon'dan Eskişehir'e 133 kilometrelik kanlı kaçış: 8 kişiyi katleden caninin yakalandığı araç ilk kez A Haber'de

Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 8 vatandaşımızı hayattan kopararak tüm Türkiye'yi dehşete düşüren 28 yaşındaki katil zanlısı Arif Sefa Özdemir'in, Eskişehir'de jandarmayla girdiği çatışmada kıskıvrak yakalandığı son araç A Haber ekranlarında görüntülendi. 133 kilometrelik kanlı kaçışın ardından Eskişehir'in Kuyucak köyünde gasp ettiği otomobille kaçarken vurularak ele geçirilen zanlının bulunduğu araçtaki kurşun delikleri ve kan izleri, yaşanan dehşet anlarının boyutunu gözler önüne serdi.