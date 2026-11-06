Piyasalarda kritik gün: Altın ve petrolde oklar hangi yönü gösteriyor?

ABD başkanlık seçimlerinin ardından küresel piyasalar ve emtia fiyatları hareketli bir döneme girerken; altın, petrol ve borsadaki yön arayışı hız kazandı. Altın günlük bazda geri çekilme yaşasa da 4 bin doların üzerine tutunarak ağustos ayından bu yana en güçlü haftalık performansına imza attı. Orta Doğu'daki sıcak çatışma risklerinin etkisiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerken, Borsa İstanbul 11 bin puanın üzerindeki seyrini korudu. A Haber'de yayınlanan Sabah Ajansı programında Moderatör Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, piyasalardaki son durumu canlı yayında değerlendirdi.