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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden cani Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı! Cinayetlerin perde arkasında ne var?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden cani Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı! Cinayetlerin perde arkasında ne var?

Afyonkarahisar'da dün saat 15.30 sıralarında 8 vatandaşımızı hayattan koparan, 1 vatandaşımızı ise ağır yaralayarak tüm Türkiye'yi yasa boğan vahşetin zanlısı, güvenlik güçlerinin nefes kesen takibiyle Eskişehir'de yakalandı. Karadan ve havadan termal kameralar ile dronlar eşliğinde adım adım izi sürülen katil zanlısı, 133 kilometrelik kaçış rotasının ardından aracının çamura saplanması sonucu gendarme ekiplerine ateş açsa da kıskıvrak etkisiz hale getirilerek yakalandı. Olay yerinden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Abdullah Ünver, kan donduran saldırıya ve zanlının yakalanma anına dair tüm detayları canlı yayında paylaştı.

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