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Son dakika | Başörtülü kadınlara saldıran Eray Çakın mahkemeye sevk edildi

A Haber
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Giriş: 10.06.2021 18:25
Son dakika haberi... Nişantaşı’nda bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya’ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Olayın perde arkasını A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İddiaya göre Eray Çakın, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin" dedi.

SKANDAL OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olan Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı Nişantaşı'nda parkta oturdukları sırada başörtüleri nedeniyle sözlü saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre parkta arkadaşlarıyla beraber bulunan E.Ç. isimli şahıs, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun" dedi.

Neye uğradığını şaşıran Neşe Nur Akkaya ve arkadaşları, "Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diyerek şahsa tepki gösterdi.

Akkaya'nın tepkisi üzerine saldırgan E.Ç. elindeki termos bardakla Neşe Nur Akkaya'ya vurmaya başladı. Talihsiz genç kız aldığı art arda yumruk darbeleri nedeniyle yere yığılırken araya girmeye çalışan Akkaya'nın arkadaşı da darbelerden nasibini aldı.

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