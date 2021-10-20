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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nijerya'da

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Giriş: 20.10.2021 13:26
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından başkent Abuja’da resmi törenle karşılandı. Öte yandan Abuja'daki bilboardlara, Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'nin fotoğrafları ile "Birlikte Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.
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