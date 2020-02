Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması |Video

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında İdlib'de yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesi için Türkiye olarak ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. "İdlib'de en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna bir hal çaresi bulacağız. İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacağız." dedi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir." dedi.

Erdoğan, "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir." ifadelerini kullandı.

İdlib'de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız. İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız."

Hazırlanan bu sürpriz benim için çok duyguluydu. Çocukluk yıllarıma beni götürmesi ve oradaki birkaç anekdot çok önemliydi. Bu simitti, bu kitaptı, bu suydu. Bunların üçü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitapevi vardı, orada elde ettiğim imkanlarla aldığım ilk eser Hukuk-u İslamiye Kamusuydu. Taksitlerini simit, su satarak ödemiştim. O günden bugüne de bu şekilde geldik. Böyle başlayan bir hayat, şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dev kütüphane... Şüphesiz ki kitap bizim için en önemli yol arkadaşı. Her kitap bir alimdir. Onun için kitap saygıdeğerdir. Kitap bizim medeniyetimizde büyük öneme haizdir. Hazırlanan bu kısa da olsa takdim de sizlere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.

İslam dünyasının her köşesinden feryatların yükseldiği zalimlerin her geçen gün daha da azgınlaştığı bir süreçten geçiyoruz. Merhamet sevgi kardeşlik dayanışma iklimi olan bu mübarek ayların ve gecelerin ne kadar hakkını vererek yaşarsak gücü de o derece kendimizde bulabiliriz.

İlk kıblemiz Kudüs'ün mahremiyetine yönelik pervasız saldırılar giderek artıyor. Rabbim hepimize inancımızın özünün farkında olmayı nasip etsin.







Tüm İslam aleminin ve Milletimizin, dün başlayan mübarek üç ayları ile yarın gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum.



Çevremizde tek bir garip, tek bir ihtiyaç sahibi varsa bu mübarek ayları hakkı ile değerlendirmiş olmayız.



Deprem felaketi kendini bize sürekli hatırlatıyor. Bilim insanları yeni depremler beklendiği haberini veriyor. Son olarak Van'da can kaybıyla sonuçlanan bir deprem daha yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Bilim insanları yeni depremler beklendiğinin haberlerini veriyor. Öncelikle durumları aciliyet arz eden binaların yıkılıp yeniden yapılması için seferberlik başlattık. İlk etapta dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6 milyon 700 bin. Hedefimiz her yıl 300 bin yeni konut inşa etmek. Marmara depreminin ardından 43 bine yakın konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Kanal İstanbul tek başına, diğer işlevlerinin yanında 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir.

Deprem sonrası Elazığ'da 19 bin 180, Malatya'da 4 bin 432 yeni konut yapılması gerektiği ortaya çıktı. Şu ana kadar Elazığ'da 960, Malatya'da 678 konutun inşasına yıl sonunda teslim edilecek şekilde başlandı. Hedefimiz 1 yıl içinde 23 bin 612 konutun tamamını bitirip vatandaşımıza teslim etmek.





Öncelikle durumları aciliyet arz eden binaların yıkılıp yeniden yapılması için seferberlik başlattık.



Karşımızda hastalıklı bir zihniyet var. Türkiye'nin pek çok sıkıntısı var ancak CHP yönetimi hala en önemli sıkıntımız olarak sürüyor. Milletimize olan saygımız gereği kendimizi bazı gerçekleri ifade etmek mecburiyetinde hissediyoruz. Önce adaletten bahsedip ardından adalet kurumlarına her türlü hakaretleri yapan bir zihniyet.

Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere satmış olan kişiyi biliyoruz. Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerini verirken tüm kamu görevlilerine saldıran bir kişi ülkesine değil düşmanlarına hizmet ediyor demektir.

Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar anlamamış bir kişinin bu konuda söylediği söz ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır. İdlib'de adam kendi toprağını savunuyor diyerek kendi ülkesi yerine rejimin yanında yer alan kahraman askerlerimizin mücadelesine laf eden bir kişi asla bu milletin evladı olamaz.

İnsan da vicdan önemli bir sestir. Bu İdlib'deki sen o yavruları sen televizyonlarda izlemiyor musun? O yavruların nasıl sığınacak yer aradıklarını görmüyor musun ya? O yavruların ahı sana yeter. O anneler o babalar o çamur deryası içinde başlarını sokacak bir çadır dahi bulamıyorlar.





Bana yaptığı teklife bak ya sen daha Esad'i görmediğin zaman biz onla görüşüyorduk zaten ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük.

Bay Kemal sen siyaseti bilmiyorsun sen siyasetin cahilisin bunları tanımıyorsun. Bunlar cibilliyet fukarası bunlar hiçbir zaman kalkıp da kendi vatandaşına dahi insanca muamele edebilecek durumda değiller ve bunu yapmadılar. Şu anda Apo'nun ortaklarıyla ortaklığı var bununla kalmadılar AP'de de beraber oturdular.

Libya'da ülkemizin ne yapmaya çalıştığını anlamamış bir kişinin bu konuda söyledikleri deryada damla hükmünde dahi değildir. Gazi Mustafa Kemal'in Trablus'ta ne işi vardı? Bizim bir tarihimiz var, biz tarihimize sahip çıkan tarihimizle beraber yürüyen bir partiyiz.





Bugün Libya'da Türk aşiretleri var. Ama sorun bilmez inanın CHP'nin şurada 20 yıllık geçmişini bile bilmez bu adam. Bu adamın bu konuda söyledikleri hezeyandan ibarettir. Türk milleti Çanakkale'de 7 düvele karşı mücadele ederken de emperyalistlerin borazanlığını yapanlar vardı. Gavurun kılıcını çalarak bu milletin canını acıtabilirsiniz ama asla mücadele azmini kıramazsınız. O yüzden CHP'yi milletimize başındaki zatı da işinin ehli hekimlere havale ediyorum.

Saman konusunu tekrar izah edelim de mesele onu dinleyenlerin aklında yanlış kalmasın. Bu zatın sürekli saman konusunu açması zihin dünyası hakkında bilgi veriyor bize. Türkiye 2019 yılında yaklaşık 24 milyon ton saman üretmiştir bu samanın yaklaşık 85 bin tonunu ihraç ederek gelir elde ettik. Türkiye dünyanın en önemli gıda üretici ve ihracatçılarından biridir. Tarım ürünleri ihracatımız 2019'da 18 milyar dolara yükseldi yani yaklaşık 5 katına çıktı.

Başkan Erdoğan CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifakına sert sözlerle yüklenerek "Bu bir ihanettir!" dedi.



CHP yönetimi kurduğu gizli ittifakları gizlemeye çalışıyor. Elbette siyasette ittifaklar vardır ve meşrudur. Meşru olmayan bu işi gizli saklı yapmak, özellikle ucu terör örgütlerine çıkacak şekilde olandır. Bu siyaset değil, ihanettir. Böyle bir ittifakın demokrasilerde yeri yoktur. Bu partinin eş başkanı ittifakı alenileştirme çağrısı yaptı. CHP'nin başını çektiği ittifak bloğunun bir diğer partideki sıkıntıların da arttığı anlaşılıyor. Terör örgütüyle gizli saklı yol yürürsen, bunun bedelini isterler. Bu bedel kimi zaman siyasi ihanet, kimi zaman kendini inkar, kimi zaman ekonomik rant olur.

Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde bölücü terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler görev yapıyor. Bize düşen görev CHP'li belediyelerdeki bu ihanetleri yolsuzlukları takip edip milletimizin huzuruna çıkarmaktır. CHP gibi bir partiyi bölücü terör örgütünün kadrolarına teslim eden zihniyetin diğer alanlardaki hezeyanlarına şaşırmamak gerekiyor.

Bölücü terör örgütünün güdümündeki partinin elindeki belediyeleri yakından takip ediyoruz.

İdlib'te ortaya çıkan insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. Rusya insani hassasiyeti kabul etmek istemiyor. Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. Talebimiz rejimin Soçi muhtırası sınırlarına yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesidir. Talebimiz rejimin saldırılarını sonlandırmasıdır.

Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız.

İdlib'te en küçük bir geri adım atmayacak rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkaracağız.