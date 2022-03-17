Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İl Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Muhalefete seslenen Başkan Erdoğan, "Ordu-Giresun Havalimanı bitti. Şimdi de Rize-Artvin Havalimanı bitiyor. İnşallah önümüzdeki ay açılışını yapacağız. Haberiniz var mı?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Meclise sunulan seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler CHP milletvekillerini rahatlatacaktır. Bu parti vekilleri seçim öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı boynu bükük başka partilere altın tepside ikram ediliyor. Yeni düzenleme ile CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız." dedi.

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