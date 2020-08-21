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Son dakika: Başkan Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde

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Giriş: 21.08.2020 13:46
Güncelleme:21.08.2020 14:00
Son dakika haberine göre Saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Başkan Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan'ın buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofise gitmesi bekleniyor.

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