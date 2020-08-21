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Son dakika: Başkan Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı

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Giriş: 21.08.2020 14:00
Güncelleme:21.08.2020 14:43
Son dakika haberine göre, saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi. Cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kılan Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'ne kıldı.



Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan'a cuma namazında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.



Erdoğan cami çıkışında vatandaşları selamladı. Erdoğan, kendisine plastik güvercin gösteren ve "Yerli ve milli" diyen bir vatandaşla konuştu. Erdoğan plastik güvercine imza attı. Erdoğan'ın buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofise geçti.

İLETİŞİM BAŞKANI PAYLAŞTI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız saat 15.00'teki Millete Sesleniş konuşmasından önce Cuma Namazını eda etmek üzere Eyüp Sultan Camii Şerifi'ne geldi; Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi huzurunda dua etti. Bugünümüze binlerce kez hamdolsun." ifadelerini kullandı.

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