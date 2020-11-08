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Son dakika: Aydın'da definecilerin kazdığı yerden tarih fışkırdı! Lahitin üzerinde Medusa kabartması

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Giriş: 08.11.2020 11:04
Güncelleme:08.11.2020 12:00
Son dakika haberi... Aydın'ın Karacasu ilçesinde defineciler tarafından kaçak olarak kazılan zeytinlikte 2 bin 500 yıllık lahit bulundu. Lahitin üzerinde Medusa kabartması olduğu görülürken, jandarma bölgede definecilere karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

Son dakika haberi... Aydın'ın Karacasu ilçesinde defineciler tarafından kaçak olarak kazılan zeytinlikte 2 bin 500 yıllık lahit bulundu. Lahitin üzerinde Medusa kabartması olduğu görülürken, jandarma bölgede definecilere karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

Defineciler kazdı! Zeytinlikte 2 bin 500 yıllık tarih çıktı... DEFİNECİLER KAZDI! ZEYTİNLİKTE 2 BİN 500 YILLIK TARİH ÇIKTI...

Definecilerin kazdığı yerden tarih fışkırdı!
Definecilerin kazdığı yerden tarih fışkırdı!
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