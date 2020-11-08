Defineciler kazdı! Zeytinlikte 2 bin 500 yıllık tarih çıktı...

KAÇIRILMADAN ELE GEÇİRDİK

Kaymakam Ahmet Soley, "Karacasuya uzun zamandır, Bursa, İstanbul, Muğla ve Ankaradan gruplar gelerek, bölgede görüntü veriyorlardı. Jandarmada bunları takip altına aldı. Bu bölgede kazı yapılacağı istihbaratı alındı. Jandarmanın çalışması sonucunda da kazı yapılacak yerler tespit edildi. Bir sunak yeri ve 2 lahit ortaya çıktı. Bölge Afrodisias'ın metropol alanında kalıyor. Bu bölgede bu lahitlerden birçoğu daha olabilir. Bunu yapanların failleri belli değil. Buradan kaçırılmadan ele geçirdik. Kişileri ön planda tutsaydık belki o arada belli bir malzemenin kaçırılmasına yol açabilirdik dedi.