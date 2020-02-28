İdlib'de kalleş saldırı: 33 şehit! Türkiye yeni planı devreye koyabilir
Suriye’de Esad rejiminin kalleş saldırısı sonrası 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Suriye’de attığı tüm adımları uluslararası hukuka göre atan Türkiye’yi yeni planlarını devreye sokabilir.
Türkiye, Suriye ile ilgili her türlü faaliyetinde uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştı. Buna rağmen muhataplarından beklediği karşılığı ve anlayışı göremedi. Bu durum Türkiye'yi bundan sonraki süreçle ilgili önemli adımlar atmaya mecbur bırakabilir.
RUSYA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ
Ankara, gerek rejimle ilişkileri, gerekse Astana sürecinin bir tarafı olması sebebiyle Rusya Federasyonu'nun rejimi önleme sorumluluğunu yerine getirmediğini düşünüyor.
Başkent kulislerinde, Rusya ile devam eden müzakerelerin sonuçsuz kalması Türkiye'yi alternatif planlarını uygulamaya koymaya itebileceği ifade ediliyor. Türkiye'nin çekilme için verdiği sürenin tamamlanmasıyla bu planların detaylarının daha da şekillenmeye başlamıştı.
TÜRKİYE TEHDİDE KARŞI TÜM KOZLARINI…
Bunun yanında İdlib'deki saldırıların sorumlusunun Esed rejimi olduğu delilleriyle ortaya konularak uluslararası camianın da dikkati çekilmeye çalışılacaktır.
Haber7'de yer alan habere göre, Türkiye, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sınırın karşısından gelen güvenlik tehdidine karşı tüm kozlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı.
BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyareti öncesi Rusya'ya tepki göstermişti. Erdoğan, ''Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bizde kanıtları var." ifadelerini kullanmıştı.
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