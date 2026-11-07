Keşm Adası ile Bender Hamir'de patlama sesleri

Hürmüz Boğazı yakınlarında peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran basınında yer alan haberlere göre, Keşm Adası ve Bender Hamir kenti çevresinde kaynağı henüz belirlenemeyen patlamalar yaşandı. Adadaki bazı noktalara füze benzeri iki cismin isabet ettiği öne sürülürken, İran Silahlı Kuvvetleri'nin alternatif güney rotasından geçmeye çalışan gemilere uyarı ateşi açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İran makamlarından henüz resmi açıklama gelmedi.