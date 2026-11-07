Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni yılda fiyatlar artacak: Ehliyet almanın bedeli 50 bin liraya yaklaşacak

İstanbul trafiğinde güvenli sürüş için büyük bir öneme sahip olan ehliyet kurslarında hem yeni yönetmelikle kurallar değişiyor hem de yeni yılla birlikte maliyet artışları kapıya dayanıyor. Direksiyon eğitim sürelerinin uzatılması, serbest güzergah uygulamasının gelmesi ve kurumların kira, yakıt, araç bakım gibi giderlerinin yükselmesiyle birlikte ehliyet alma maliyetinin 50 bin liraya yaklaşması bekleniyor. Yeni düzenlemeleri, sınav sistemindeki değişiklikleri ve sürücü kurslarındaki son durumu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a değerlendiren Ehliyet Kursları Dernek Başkanı Serkan Çabuş, ehliyet alacakları yakından ilgilendiren kritik detayları canlı yayında paylaştı.