Son dakika: Türk askerine İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Rusya'dan skandal teklif
Son dakika haberi... Beşar Esad rejiminin İdlib'deki kalleş saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Rusya da İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.
SON DAKİKA HABERİ: Reuters'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı. Türk askeri, Suriye jetlerince vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız." ifadelerine yer verildi.
HATAY VALİSİ DOĞAN: İDLİB'DEKİ HAVA SALDIRISINDA 33 MEHMETÇİĞİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.
Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şehit sayısına ilişkin bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:
"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler."
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