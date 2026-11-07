Milyonlarca emekliye çifte müjde yolda! En düşük emekli aylığı 30 bin TL mi oluyor? İşte masadaki tüm zam formülleri

Ekonomi yönetimi ve AK Parti kurmaylarının, milyonlarca emeklinin gelirini artırmak için yürüttüğü çalışmalarda kritik aşamaya gelindi. En düşük emekli aylığının 30 bin lira civarına çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin 5 bin liraya yükseltilmesi masadaki en güçlü seçenekler arasında yer alıyor. Yaklaşık 17 milyon emekli ile asgari ücretlinin gözü kulağı Aralık ayında yapılacak toplantılara kilitlenirken, Ankara kulislerinde konuşulan son formülleri A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.