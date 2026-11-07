Sonbahar bitmeden kış bastırdı! İstanbul'da kar soğuğu, yurt genelinde kar ve fırtına alarmı

Türkiye genelinde sonbahar mevsimi henüz sona ermeden kış şartları etkisini sert bir şekilde göstermeye başladı. Yurdun birçok noktasında mevsimin ilk karı düşerken, Meteoroloji tarafından 19 il için kar ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da termometreler sert bir düşüşle hafta sonu 6 derece seviyelerine kadar inerken, uzmanlar kutup üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.