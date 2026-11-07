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Dijital platformlara tarihi kıskaç: Müstehcenlik ve istismara ağır ceza, dijital telif yasası yolda
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dijital platformlara tarihi kıskaç: Müstehcenlik ve istismara ağır ceza, dijital telif yasası yolda

Çocukları hedef alan müstehcenlik ve çocuk istismarı içeriklerine karşı dijital platformlara yönelik tarihi düzenleme tamamlandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) hazırlayarak geçtiğimiz yasama yılında AK Parti Grubu'na sunduğu yasa taslağıyla, yayın platformlarına uygulanan cezalar sadece reklam gelirleri üzerinden değil, abonelik gelirleri de hesaba katılarak çok daha caydırıcı hale getirilecek. Yerli medyayı ve özgün haberciliği küresel teknoloji devlerine karşı koruyacak Dijital Telif Yasası'nın da aralarında bulunduğu iki kritik yasal düzenlemenin tüm ayrıntılarını A Haber Ankara muhabiri Abdullah Ünver canlı yayında aktardı.

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