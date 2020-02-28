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28.02.2020
Rusya'dan İdlib'deki kalleş saldırı sonrası ilk açıklama |Video
Beşar Esad rejiminin İdlib'deki kalleş saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Rusya'dan İdlib'deki kalleş saldırı sonrası ilk açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Türk birliklerinin olduğu bölgeye saldırı düzenlemedik" ifadeleri yer aldı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında Moskova'dan aktardı.
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