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28.02.2020

Rusya'dan İdlib'deki kalleş saldırı sonrası ilk açıklama |Video

Beşar Esad rejiminin İdlib'deki kalleş saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Rusya'dan İdlib'deki kalleş saldırı sonrası ilk açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Türk birliklerinin olduğu bölgeye saldırı düzenlemedik" ifadeleri yer aldı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında Moskova'dan aktardı.
Son dakika: Türk askerine İdlibdeki kalleş saldırıyla ilgili Rusyadan ilk açıklama SON DAKİKA: TÜRK ASKERİNE İDLİB'DEKİ KALLEŞ SALDIRIYLA İLGİLİ RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA
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