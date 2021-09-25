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Son 19 yılda yurtlarda neler değişti? KYK yurtlarında 5 yıldızlı otel konforu

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Giriş: 25.09.2021 14:27
Son 19 yılda öğrencilerin ilk durağı olan yurtlarda da birçok değişim yaşandı. Ranza sistemi olan odalar yerlerini bazalı konforlu odalara bıraktı. 2019'dan bugüne yani yalnızca 2 yılda 135 yeni yurt inşa edildi. Mevcut yurtlaraysa 123 bin 87 yatak eklendi. Gençler bu duruma ne diyor? İşte o cevaplar…

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