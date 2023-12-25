Sokak röportajında skandal sözler! Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almıştı gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy'de bir sokak röportajında skandal bir olay yaşandı. İki kişi Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alarak "Bu devlet teröristtir" ifadelerini kullandı. Güvenlik Büro Amirliği ekipleri skandal sözlerin ardından düğmeye basarken, Bestamin T. ve Sami Yusuf G. olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltına alındı.

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