Siyasette "Stockholm sendromu" tartışması!

Giriş: 03.12.2025 09:03
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Stockholm sendromu" sözlerine DEM Parti'den sert tepki geldi. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Özel'e "Neden bir halkı aşağılayıcı sözler söylüyorsunuz" diye sordu. Bakırhan, "Anamuhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar" dedi. Bu arada DEM Parti heyeti İmralı'ya onuncu ziyaretini yaptı. Görüşmede süreç ile ilgili gelinen son aşama masaya yatırıldı.
