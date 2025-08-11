Sındırgı depremi | Deprem uzmanı Prof. Dr. Zafer Akçığ A Haber’de

11 Ağustos 2025, Pazartesi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12'si metruk 16 bina yıkıldı, bir kişi hayatını kaybetti. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Zafer Akçığ değerlendirdi.
