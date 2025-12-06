Viral Galeri Viral Liste MasterChef Özkan kimdir, nereli? 2025 MasterChef finalisti Özkan’ın hayatı ve kariyeri

MasterChef Özkan kimdir, nereli? 2025 MasterChef finalisti Özkan’ın hayatı ve kariyeri

MasterChef 2025 sezonunda finale yükselen Özkan Akan, yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ekranda sergilediği performans ve mutfaktaki özgün tarzı, izleyicilerin Özkan'ın geçmişine ve mesleki yolculuğuna dair merakını giderek artırıyor. Peki, MasterChef Özkan kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.12.2025 17:57 Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 17:58
MasterChef Türkiye'de rekabet doruk noktasına taşınırken, finale adını yazdıran isimlerden biri olan Özkan Akan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yarışma boyunca performansıyla dikkat çeken Özkan Atan izleyicilerin en çok araştırdığı yarışmacılardan biri haline geldi.

MASTERCHEF ÖZKAN KİMDİR?

Özkan Akan, 1997 doğumlu olup 28 yaşındadır. Aslen Vanlı olan Özkan, uzun süredir Bodrum'da yaşamını sürdürdü.

Yarışmaya da Bodrum'dan katılan Özkan, mesleğe herhangi bir okul eğitimi olmadan tamamen mutfakta yetişerek adım atan "alaylı şefler" arasında yer alıyor.

Bodrum'da faaliyet gösteren, çeşitli ödüllere sahip bir restoranda su şefi (chef de partie) olarak görev yapan Özkan, mutfak disiplinini ustalarından birebir öğrenen isimlerden.

Yarışmaya katılırken sergilediği iddialı duruşunu "Önlüğü almaya geliyorum" sözleriyle ortaya koymuş ve daha ilk tabakla şeflerden tam not almıştı.

