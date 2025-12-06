06 Aralık 2025, Cumartesi
MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Aşama aşama kademe kademe sonuca gidiyoruz
Giriş: 06.12.2025 14:56
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu. İBB'de yolsuzluklara değinen Bahçeli, " İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir?" dedi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin Bahçeli, "aşama aşama kademe kademe sonuca gidiyoruz. Süreci çarpıtmanın bir manası yok sorumsuz açıklamalar bizi yıldıramayacak. Tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız." ifadelerini kullandı.