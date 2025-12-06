06 Aralık 2025, Cumartesi

Adliyede çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı

Adliyede çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 15:48
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan iddiaya göre, adliyede görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emanet memuru Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan altınların İstanbul merkezli 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında ele geçirilmiş, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli emanete teslim edilmişti. Erdal Timurtaş'ın çaldığı altınların bir kısmının fotoğrafları ortaya çıktı.
