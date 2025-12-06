Meteoroloji’den 8 ile sarı ve turuncu uyarı

06 Aralık 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 15:29
Türkiye, Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. İstanbul’da sıcaklıkların 9 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji, 8 kent için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. O illerden biri olan Antalya’ya ayrıntıları A Haber muhabiri Kartal Oğuz aktardı.
