Bahis ve şike operasyonu nereye uzanacak?

06 Aralık 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 15:29
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon başlattı. Yönetici ve futbolculardan oluşan 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 38 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.
