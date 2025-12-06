06 Aralık 2025, Cumartesi
Bahis ve şike operasyonu nereye uzanacak?
Giriş: 06.12.2025 15:29
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon başlattı. Yönetici ve futbolculardan oluşan 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 38 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.