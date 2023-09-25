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Sıfır Atık çevre projelerine ilham oldu! Dünyadan Emine Erdoğan’a “Sıfır Atık” teşekkürü

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 16:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM zirvesi kapsamında New York'ta yürüttüğü “Küresel Sıfır Atık” çalışmalarıyla tüm dünyadan övgü topladı. Daha temiz bir gelecek için dünyaya umut olan Başkan Erdoğan'ın çalışmalarına, çok sayıda üst düzey isimden teşekkür geldi.
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