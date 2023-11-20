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Sel ve fırtınada zarar gören vatandaşlara AFAD'dan destek ödemeleri! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarihi açıkladı

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Giriş: 20.11.2023 12:27
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Su baskınlarından olumsuz etkilenen evler iş yerleriyle ilgili zarar tespitleriyle ilgili Valimiz talimatıyla Defterdarlık, yine ekili dikili araziler ve ahırlarla ilgili hayvan mevcudumuzla da ilgili İl Tarım Müdürlüğümüz zarar tespitlerimizi yapıyor. Öyle tahmin ediyoruz ki yarın akşama kadar zarar tespitlerimizi bitirir kesin hale getiririz ve en geç Cuma – cumartesi günü destek ödemelerini de AFAD olarak vatandaşlarımıza yapıyor olacağız." ifadelerini kullandı.
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