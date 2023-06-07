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Seçim yenilgisi sonrası HDP bölündü

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Giriş: 07.06.2023 16:06
Güncelleme:07.06.2023 16:06
Seçim yenilgisini derinden hisseden partilerden biri de hdp. Kongre kararı alınan HDP'de yönetim sil baştan değişecek. Kulislerde teröristbaşı Öcalan'ın avukatının yeni eş başkan olabileceği konuşuluyor. Bu arada, "yalnız bırakıldık" çıkışıyla HDP'yi eleştiren Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a da partiden tepki var. Ayrıntıları A Haber Ankara Editörü Özkan Özcan aktardı.
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