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Seçim takvimi işliyor! YSK oy pusulalarını onayladı basım başladı

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 13:21
Aday listelerindeki eksikliklerin tamamlanması için son gün. Geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler 19 Nisan'da ilan edilecek. Oy pusulaları basılmaya başlandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Ankara'dan aktardı.
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Oy pusulaları basılmaya başlandı
Oy pusulaları basılmaya başlandı
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